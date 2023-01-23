『50 Pack Grow Sponges， Plant Seeding Starters Sponges Hydroponics Supplies， Plant Growing Plugs Sponges Seeding Pods for Planting， Hydropon＿並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 20時 22分に出品され03月06日 20時 22分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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古本正志 籠彫蛙付袋形雲足鉢 4.5号
¥ 8400
【石井盆栽】「和草均釉袋式丸鉢」発色最高 窯変美 美しいライン
¥ 8400
人気中国盆器 中国宜興「徐烏泥帯縁隅入切足長方鉢」
¥ 8400
【石井盆栽】人気和鉢作家 堀江美功作「美功トルコ青釉窯変結晶外縁幕足丸鉢」間口約10.3cm
¥ 8400
【石井盆栽】人気常滑作家 金華造印「金華桃花泥切立中帯段足長方鉢」間口約47.0cm
¥ 8400
人気盆栽卓【 三木長方卓】
¥ 8400
人気常滑作家 伊藤支香作「支香紫泥外縁三足雲足丸鉢」
¥ 8400
【瀬戸焼、尾張】 青磁外縁丸鉢
¥ 8400
【石井盆栽】人気中国盆器 中国宜興「徐烏泥帯縁隅入切足長方鉢」間口約45.7cm
¥ 8400
兼進作 盆栽用 又枝切 大 205mm No.3A
¥ 8358
★★★店長お宝 名品蔵出 名工 片岡 黎鳳(れいほう）白泥総緑青窯変雲脚長方鉢 新品無傷 6.7号 左右：20.0cm 落款：黎鳳角印 有名作家鉢 現品一点
¥ 8260
★★店長お宝 珍品 お薦め 極上 霰模様 盆栽鉢 ２．５号鉢 あられ模様鉢 焼締め 丸鉢 上野焼香春徹山窯 ロクロ造り 登り窯 現品一点もの
¥ 8260
盆栽入門お手入れ10点セット 2393
¥ 8260
25pcs Plant Spacer Kit， Garden Plant Spacers Round Spacer Cover Plant Deck Openings for Aerogarden Indoor Hydroponic Growing System (Black＿並行輸入品
¥ 8260
Hoolerry 100 Pcs Hydroponic Garden Growing System Accessories Includes Planting Baskets and Plant Growth Sponges 50 Each， Compatible with ＿並行輸入品
¥ 8260
盆栽道具：山形印 剪定鋏 片刃短刀 230ｍｍ*資材
¥ 8247
資材：隆光印 佐助型植木鋏 * リュウコウ はさみ
¥ 8239
盆栽 ギフト 黒松 瑠璃紺和鉢と道具セット 受け皿付き 父の日 母の日 ギフトに
¥ 8651
落札価格8400円
182 入札履歴
終了
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