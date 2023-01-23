『バラアレンジオリジナル(AR50)（高さ９０ｃｍ）【どこにも飾りやすいサイズで飾る場所が華やかになるアレンジです】光触媒・造花・【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 16時 48分に出品され03月07日 16時 48分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（カスタマーサービスデスク）
＊メセージカード、祝用立札、は無料でお付けいたします。 （受付/24時）
＊上記、お問合せメールでメーッセージカード、祝札、納品書、領収証ご希望の方、お問い合わせメールでお申込みください。尚、領収書等は別途郵便でお送りします
一例）仮称 開店祝（有）山田電機 社長山田治夫様へ
(株) 小林電機 社長小林昭 より
一例 仮称 お誕生日 メーッセージカード
愛様へ
お誕生日おめでとうございます。
昭より
＊カード希望のメールがない場合は商品のみお送りさせていただきます。
・メール ａｉｋｉｋａｋｕ１７＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ
・ＦＡＸ； ０４８−８７８−３１６８
お受け確認をした場合、必ず了解のご返事を差し上げます。
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落札価格8400円
596 入札履歴
終了
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