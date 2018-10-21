『[21-18-10] 12.0 黒丹調 クリ花台 送料無料【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 20時 59分に出品され05月09日 20時 59分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【材 質】木質繊維(MDF)製

【塗 種】ウレタン塗装

【実 寸】36×23×3.8cm

【原産地】国産

【箱 種】ダンボール箱入

【箱 寸】37×25×4.5cm



【販売元】イナムラ物産 福島県会津若松市会津町



※モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合があります。



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