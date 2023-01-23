『ふるさと納税 北海道 赤井川村 関野ＤＩＹ農場の北海道在来種の有機栽培にんにく【通称ピンクニンニク】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 20時 00分に出品され03月11日 20時 00分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
１ｋｇ（１５〜２５個程度）
発送期日
２０２４年８月１６日〜１０月１０日（予定）
配送
常温 時間指定 別送
申込期日
２０２４年９月１７日迄
事業者
ＪＡ新おたる：関野ＤＩＹ農場
申込条件
何度も申し込み可、オンライン決済限定
令和5年産 六条皮大麦「ファイバースノウ」 種子 10kg
¥ 8610
令和5年産 小麦「農林61号」 種子 10kg
¥ 8610
令和5年産 六条皮大麦「ファイバースノウ」 種子 13kg
¥ 8463
令和5年産 小麦「ふくさやか」 種子 9kg
¥ 8442
令和5年産 パン用小麦「ニシノカオリ」 種子 9k
¥ 8442
令和5年産 パン用小麦「ミナミノカオリ」 種子 9kg
¥ 8442
令和5年産「コシヒカリ駿河ｄ60Ｇｇ」 5kg
¥ 8435
令和5年富山県産「イセヒカリ」 うるち籾 5kg
¥ 8435
令和5年産〔飼料稲〕「たちあやか」 うるち籾5kg
¥ 8435
令和5年栃木県産「コシヒカリ」 有機籾 5kg
¥ 8435
令和5年長野県産「はたはったん」 うるち籾 5kg
¥ 8435
令和5年富山県産「豊コシヒカリ」 うるち籾 5kg
¥ 8435
令和5年富山県産「若草もち」 もち籾 5kg
¥ 8435
令和5年産「山田錦」酒米 種もみ 5kg
¥ 8435
令和5年産〔飼料稲〕「たちすずか」 うるち籾 5kg
¥ 8435
令和5年富山県産「ヒカリ新世紀」 種籾 5kg
¥ 8435
令和5年富山県産「あきたこまち消毒済（粉剤）」 種籾 8kg
¥ 8400
令和5年富山県産「コシヒカリ消毒済」 種籾 8kg
¥ 8400
落札価格8400円
358 入札履歴
終了
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