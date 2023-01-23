『ふるさと納税 北海道 赤井川村 関野ＤＩＹ農場の北海道在来種の有機栽培にんにく【通称ピンクニンニク】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 20時 00分に出品され03月11日 20時 00分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

１ｋｇ（１５〜２５個程度）



発送期日

２０２４年８月１６日〜１０月１０日（予定）



配送

常温 時間指定 別送



申込期日

２０２４年９月１７日迄



事業者

ＪＡ新おたる：関野ＤＩＹ農場



申込条件

何度も申し込み可、オンライン決済限定