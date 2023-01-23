『ふるさと納税 【ギフト用】かの蜂 ハーバリウム（ピンク）＆はにのみ・はにベジセット 024-035-GFT 福岡県八女市【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 03時 33分に出品され03月31日 03時 33分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
ハーバリウム（高さ約21.5cm）
ナッツの蜂蜜漬け（115g）
トマトの蜂蜜漬け（120g）
【賞味期限】お礼の品に記載
配送について
配送時期：準備が整い次第順次発送致します。※ご注文状況により発送までにお時間をいただく場合がございます。
タイプ：【常温】【ギフト】
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落札価格8400円
893 入札履歴
終了
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