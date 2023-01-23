『ふるさと納税 埼玉県 上尾市 [No.5687-0137]生産農家直送 バラ 新鮮 花束 赤 約11〜13本【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 14時 10分に出品され04月10日 14時 10分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
約11〜13本(時期により本数は変わります。）
※色あわせは赤になります。
発送期日
配送
常温 別送
申込条件
何度も申し込み可
ふるさと納税 愛知県 稲沢市 ☆椿名花「淡乙女」5号鉢開花見込み苗
¥ 8400
ふるさと納税 愛媛県 伊予市 アガベ ピンティラ 3.5号黒鉢 四国ガーデン 人気 多肉植物 インテリア 観葉植物 グリーン リラックス 初心者でも育てやすい 伊予…
¥ 8400
ふるさと納税 山形県 寒河江市 啓翁桜（けいおうざくら）計10本（80cm×10本）【2023年12月下旬頃配送・日付指定不可】 012-K-JA003
¥ 8400
ふるさと納税 佐賀県 白石町 【先行予約】【生産農家直送！】スイートピー 花束 50本（ミックス）【木下農園】 [IBW001]
¥ 8400
ふるさと納税 福岡県 久留米市 久留米の特産花卉 椿の苗木３種３本セット （椿2年生苗／高さ30cm前後）
¥ 8400
ふるさと納税 神奈川県 横浜市 スモークツリー３号ポット苗 ４本おみつくろいセット〈花光園〉
¥ 8400
ミッキーマウスツリー（７号）
¥ 8400
大里 ステンレス 蝶ナット M3用 10本入 36369 3 NEW VERSION M4用
¥ 8399
プロテア ’スパイキーホワイト’ 45cm 希少 レア No.359
¥ 8393
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¥ 8393
ジョウリョクヤマボウシ（5本セット） 樹高1.0m前後 15cmポット ホンコンエンシス 月光 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 8386
苗/苗木 25本セット ラカンマキ 樹高0.3m前後 10.5cmポット 生垣 らかんまき マキ まき 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 25本
¥ 8381
西洋岩南天 アキシラリス 40ポットセット アメリカイワナンテン 赤い葉が人目を引きます 苗
¥ 8372
庭木・植木：獅子頭もみじ 紅葉 自然樹形 佐川急便発送
¥ 8369
英国ブランド Spear＆Jackson トラディショナル ディギング ステンレススコップ 大サイズ
¥ 8348
オリーブ レッチーノ H900〜1100mm 5本
¥ 8341
オリーブ ミッション H900〜1100 5本
¥ 8341
オリーブ フラントイオ H900〜1100mm 5本
¥ 8341
落札価格8400円
62 入札履歴
終了
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