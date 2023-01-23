『ふるさと納税 埼玉県 上尾市 [No.5687-0137]生産農家直送 バラ 新鮮 花束 赤 約11〜13本【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 14時 10分に出品され04月10日 14時 10分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

約11〜13本(時期により本数は変わります。）

※色あわせは赤になります。



発送期日





配送

常温 別送



申込条件

何度も申し込み可