『花楯産業 花楯作ニンニク切鋏 7インチ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 16時 19分に出品され03月19日 16時 19分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
花楯産業 花楯作ニンニク切鋏 7インチ
【商品説明】
・製造国:日本
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 6.40 cm
奥行 : 20.30 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8400円
327 入札履歴
終了
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