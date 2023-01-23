『ふるさと納税 広尾町 天然原木しいたけ栽培セット【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 08時 06分に出品され03月31日 08時 06分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・内容量：しいたけ植菌済原木（ミズナラ） 直径１０ｃｍ×長さ３０ｃｍ×３本
・取扱事業者：広尾町森林組合
・配送方法：通常
・提供元：広尾町
お申し込み・配送・その他
・発送時期：5月中旬ごろから10月末まで順次発送
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２ヵ月程度
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¥ 8400
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落札価格8400円
497 入札履歴
終了
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