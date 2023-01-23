『ふるさと納税 広尾町 天然原木しいたけ栽培セット【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 08時 06分に出品され03月31日 08時 06分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・内容量：しいたけ植菌済原木（ミズナラ） 直径１０ｃｍ×長さ３０ｃｍ×３本

・取扱事業者：広尾町森林組合

・配送方法：通常

・提供元：広尾町



お申し込み・配送・その他

・発送時期：5月中旬ごろから10月末まで順次発送

・申込受付期間：通年

・配達外のエリア：

・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２ヵ月程度