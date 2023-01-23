『造花・アートフラワー ピンクと白薔薇のラウンドブーケ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 53分に出品され03月24日 01時 53分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
大きな特大のピンクの薔薇がとても印象的で可愛いラウンドブーケですゴールドのラメが花びらの縁についていてキラッと光ります。ピンクパールも入っています他に白とピンクが混ざったフリルが可愛い薔薇と白薔薇で構成されたシンプルですっきりしたデザインです。甘すぎず少しクールな印象になっています。きっと披露宴会場で華やかなブーケに皆様の目がくぎ付けになられるでしょうサイズ：直径約21cm
カトレア、アレンジ（造花）高７０X巾60cm
¥ 8400
FagusHome 30個 シルクアジサイヘッド 造花 ヘッドと茎 アジサイ 造花 ホーム ウェディング デコレーション (レッド) 並行輸入品
¥ 8400
CEWOR ウェディングブーケ 花嫁介添人用 ホワイトシャンパン 人工バラ ウェディングデコレーション用 並行輸入品
¥ 8400
20束 造花 フェイク屋外植物 (ローズレッド) 並行輸入品
¥ 8400
造花 12ピース 3.75フィート / ピース 人工藤のつる ラッタ ハンギング ガーランド シルクフラワー ホームパーティー ウェディング装飾 (ラージホワ 並行輸入品
¥ 8400
DECHOUS 12PC 35.4in Pink Artificial Wisteria Vine Rattan Fake Wisteria Hanging Garland Flowers String Silk Wisteria Flower for Christmas Bi 並行輸入品
¥ 8400
壁掛椿楕円紅白アレンジ・高４５×幅３６cm・光触媒
¥ 8400
光触媒 ブランカ アーティフィシャルフラワー 造花 インテリア 個性的 高級 アレンジ 開院 開店 お祝い ギフト 癒し
¥ 8400
光触媒 トスカ アーティフィシャルフラワー 造花 インテリア 個性的 高級 アレンジ 開院 開店 お祝い ギフト 癒し
¥ 8400
DECHOUS 3pcs Potted Plant Wedding Table Decor Artificial Plants Wedding Ornaments Artificial Potted Tree Topiary Balls Decorative Potted Top＿並行輸入
¥ 8400
1 Pack Artificial Plant Topiary Ball Artificial Green Plant Decorative Balls Boxwood Topiary Ball Assortment Artificial Boxwood Topiary Ball＿並行輸入
¥ 8400
Michaels Cream ＆ Pink Peony ＆ Dahlia Bush by Ashland(R)＿並行輸入
¥ 8400
SAFIGLE 4pcs Doll Potted Plant Green Home Decor Decoration for Home Red Ornament Miniature Bonsai Plant Miniature Potted Plant Artificial Tu＿並行輸入
¥ 8400
FOMIYES 2個 人工ツゲ トピアリー ポット入り グリーンボール型 トピアリー 植物 木 鉢植え スパイラルツゲの木 盆栽 屋内 屋外 ホーム ガーデン 装飾＿並行輸入
¥ 8400
Generic Artificial Topiary Tree Boxwood Trees Boxwood Tower Topiary Buxus Tower Fake Tree for Home Garden Indoor Outdoor 35cm＿並行輸入
¥ 8400
Mkono セラミックポット入り人工植物 高さ11インチ デスクトップ人工鉢植え 装飾プラスチック フェイクグリーンリーフ植物 モダンホワイトプランター＿並行輸入
¥ 8400
CEWOR 4 pack Artificial Mini Plants Plastic Mini Plants Topiary Shrubs Fake Plants for Bathroom，House Decorations，4 styles＿並行輸入
¥ 8400
Lot of 3 Faux Boxwood Topiaryボールd4 ＿並行輸入
¥ 8400
落札価格8400円
336 入札履歴
終了
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