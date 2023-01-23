『ふるさと納税 大阪府 池田市 【39-03】 養庄園 ミニ盆栽：桜盆栽【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 34分に出品され04月01日 09時 34分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
樹高(約15cm)鉢径(約12cm)
発送期日
随時(決済後1〜2カ月後)
配送
常温 別送
事業者
養庄園
申込条件
何度も申し込み可
しだれ桜 盆栽 桜 しだれ桜の盆栽 サクラのシャワーを浴びたい方へ 枝垂れ桜 ギフト 盆栽 開店 お祝い 退職 敬老の日 誕生日
¥ 8400
盆栽 楡欅 樹高 約23cm にれけやき Ulmus parvifolia ニレケヤキ 紅葉 ニレ科 落葉樹 観賞用 現品
¥ 8400
（株）一樹園 赤城小町黒松 5本セット 【 新品種 限定品 】 小品盆栽／樹齢3年
¥ 8400
盆栽 松 五葉松 八房 樹高 約11cm ごようまつ Pinus parviflora ゴヨウマツ 石付き マツ科 常緑針葉樹 観賞用 小品 現品
¥ 8400
盆栽 香丁木 樹高 約11cm こうちょうぼく コウチョウボク 花物 アカネ科 ハクチョウゲ属 半落葉樹 観賞用 小品 現品
¥ 8400
盆栽 磯山椒 樹高 約12cm いそざんしょう Osteomeles anthyllidifolia イソザンショウ バラ科 テンノウウメ属 常緑樹 観賞用 小品 現品
¥ 8400
(一品物) 送料無料(添景) 太古窯 家門作「武者（鎧）」（茶）［高：約13cm 間口：約12.5cm］(小道具) (伊予路園)
¥ 8400
(一品物) 送料無料(添景) 太古窯 貴房作「兜」（木箱付）［高：約11cm 間口：約17cm］(小道具) (伊予路園)
¥ 8400
(一品物) 送料無料(添景) 太古窯 家門作「車、ドライブ」［高：約10.5cm 間口：約19cm］(小道具) (伊予路園)
¥ 8400
(一品物) 送料無料(添景) 太古窯 家門作「桶型 元気な子3人」（茶）［高：約11cm 間口：約15cm］(小道具) (伊予路園)
¥ 8400
(一品物) (完全受注生産商品) 送料無料(添景) 太古窯 家門作「表札上のひょっとこ」［高：約13.5cm 間口：約15cm］(小道具) (伊予路園)
¥ 8400
送料無料(盆栽卓) 天然根卓 （みずき）小品サイズ ［高：10cm 左右：14cm］(盆栽道具) (伊予路園 いよじ園) (飾卓) (花台) (smtb-KD)
¥ 8400
盆栽 花梨 樹高 約21〜23cm かりん Pseudocydonia sinensis カリン バラ科 落葉樹 観賞用 数量物 セレクト
¥ 8400
橘モドキ（ピラカンサ） 小品サイズ 【雑木盆栽】いよじ園
¥ 8400
盆栽 紅葉 織姫 樹高 約24cm もみじ Acer palmatum モミジ カエデ科 落葉樹 観賞用 現品
¥ 8400
盆栽 石榴 ざくろ Punica granatum ザクロ ミソハギ科 ザクロ属 落葉樹 観賞用 小品 現品
¥ 8400
盆栽 桧 樹高 上下 約25cm ひのき Chamaecyparis obtusa ヒノキ ヒノキ科 常緑樹 観賞用 現品
¥ 8400
盆栽花桃 初心者 お祝い 癒やし ミニ フラワープレゼント インテリアグリーン 趣味 モダン盆栽 ミニ盆栽 ギフト 誕生日 退職
¥ 8400
落札価格8400円
414 入札履歴
終了
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