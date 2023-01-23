『ふるさと納税 大阪府 池田市 【39-03】 養庄園 ミニ盆栽：桜盆栽【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 34分に出品され04月01日 09時 34分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

樹高(約15cm)鉢径(約12cm)



発送期日

随時(決済後1〜2カ月後)



配送

常温 別送



事業者

養庄園



申込条件

何度も申し込み可