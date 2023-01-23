『ふるさと納税 池田市 養庄園 ミニ盆栽:桜盆栽【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 16時 57分に出品され03月26日 16時 57分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・提供元：池田市
お申し込み・配送・その他
・発送時期：随時(決済から1〜2か月後)
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：入金完了から２週間程度
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落札価格8400円
66 入札履歴
終了
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