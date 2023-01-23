『マグネシアプランター TEXTURE（テクスチャー） 長角60cm ブラック/グレー/ホワイト TEX-600【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 21時 28分に出品され04月06日 21時 28分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「コンクリート打ちっぱなしの質感。現代的でスタイリッシュな空間に。」
コンクリートや石調の色、風合いにこだわった、マグネシアセメント製プランター。
気泡などのディテールも再現され、インダストリアルやモダンテイスト好きにはたまらない風合い。
安定感のある四角い鉢は、オリーブやユーカリのような樹木をコンパクトに仕立てるのに最適。
ラフでありながら、どのカラーも上品なので、寄せ植えもセンスよく仕上がります。
1.軽量・丈夫
マグネシアセメントを基材に、強化用グラスファイバーシートを何層も重ねて成形。
同じ大きさの陶器等のプランターと比べ、強度が高く軽量で、移動や植え替えしやすい利点があります。
2.エコロジカルな素材
地球上に豊富に存在する酸化マグネシウムを主成分とした、環境負荷が低いエコロジカルな素材です。
3.現代的な素材感・テクスチャーを再現
コンクリートの打ちっぱなし風の都会的な素材や、石等の自然素材の見た目に限りなく近づけられます。
モダンでシンプルな形状は、場所を選ぶことなく、植物と空間をスタイリッシュに演出。
※北海道・沖縄・離島は別途送料が必要となります。
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¥ 8400
落札価格8400円
679 入札履歴
終了
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