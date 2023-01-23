『PLANTENT 植物ディスプレイスタンド T.P.Stand ビカクシダスタンド (スタンド単体)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 13時 00分に出品され03月24日 13時 00分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PLANTENT 植物ディスプレイスタンド T.P.Stand ビカクシダスタンド (スタンド単体)
【商品説明】
・【スリム&安定感】台座の裏側にはウレタンシートで、スリムなのに安定感を実現（中株程度までのビカクシダに対応）。
・【付属の六角レンチのみで】特殊な工具不要。付属の六角レンチのみで組み立てが完成します。
・【支持板のこだわり】ビス止めもOK（直径約3mm）！フックもずれない。結束バンドでの固定にも対応。
・【無段階調整】支持板は無断階で調整可能 ※一部のロットでネジが締めにくいとのことですが、かわりのネジをお送りします。
・【移動もらくちんどこへでも】約670gという絶妙な重量が、安定感もありながらどこへでも手軽に持ち運べます。
・【重厚感とシンプルさ】デザイン性にも優れており、お気に入りの一株をおしゃれにディスプレしたい方へ。
・【高さ
【サイズ】
高さ : 2.50 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8400円
738 入札履歴
終了
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