『リッチェル ペットキャリーカバー S ブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 13時 07分に出品され03月25日 13時 07分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品紹介ペットが落ち着く安心の空間づくりキャリー内のペットの視界を遮り、リラックスさせることができます。原材料・成分布地:ポリエステル(裏面:ポリウレタンコーティング)、 バイアステープ:ポリエステル、 面ファスナー:ナイロン、 ファスナー:スチール、 スナップボタン:ポリアセタール
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落札価格8400円
560 入札履歴
終了
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