『ふるさと納税 【こばり】ローズ香る ぬれ傘カバー 2個セット ピンク・ネイビー 神奈川県平塚市【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 09時 06分に出品され03月13日 09時 06分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
ぬれ傘カバー（2wey） 2個セット
素材：傘生地（ポリエステル・綿）
サイズ：長さ38〜77cm・収納時12cm/幅12cm
※ピンク・ネイビー、ミックス・ピンク、ネイビー・ミックスの組み合わせの中からいずれか1セットをお選びください。
タイプ：【常温】
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落札価格8400円
694 入札履歴
終了
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