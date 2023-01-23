『セレクトバランス パピー ラム小粒 3kg【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 19時 04分に出品され03月27日 19時 04分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セレクトバランス パピー ラム小粒 3kg



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 23.40 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 3.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。