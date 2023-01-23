『PathPump 無線式水中ポンプ 無線式水中ポンプ 淡水専用 水景 レイアウト ウエスタンパス【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 01時 53分に出品され04月15日 01時 53分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 電源ケーブルを水槽内に引き入れずに済む為、レイアウトの向上や生態の脱走防止に役立ちます。

淡水専用

USB電源アダプタ別売り

金属素材越しには送電不可



【SPEC】

ポンプ本体：最大揚程：100cm流量：150L/h入/出水口径：8mm

無線送電器：入力：9V2A

入力規格：QC2.0/3.0

入力端子：USBType-A



寸法

ポンプ本体：長さ600mm×幅49mm×高さ43mm

レシーバー：長さ49mm×幅46mm×厚み7mm

無線送電器：長さ105mm×幅80mm×厚み11mm