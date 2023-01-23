『PathPump 無線式水中ポンプ 無線式水中ポンプ 淡水専用 水景 レイアウト ウエスタンパス【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 01時 53分に出品され04月15日 01時 53分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
電源ケーブルを水槽内に引き入れずに済む為、レイアウトの向上や生態の脱走防止に役立ちます。
淡水専用
USB電源アダプタ別売り
金属素材越しには送電不可
【SPEC】
ポンプ本体：最大揚程：100cm流量：150L/h入/出水口径：8mm
無線送電器：入力：9V2A
入力規格：QC2.0/3.0
入力端子：USBType-A
寸法
ポンプ本体：長さ600mm×幅49mm×高さ43mm
レシーバー：長さ49mm×幅46mm×厚み7mm
無線送電器：長さ105mm×幅80mm×厚み11mm
セラプレフィックスフィルターメディアリアクター
¥ 8400
カミハタ Rio+2500 (50Hz) 1個 (x 1)
¥ 8399
カミハタ Rio+ フィルターセット5 (50Hz・東日本地域用)
¥ 8398
【全国送料無料】 レイシー インペラユニット RMD301用 MD0853
¥ 8397
カミハタ アーチスライド BS 600 (ベーシックセット)
¥ 8397
エーハイム ホースアダプター 2071/2073/2074/2075/2076/2078用
¥ 8397
Natura Styleステンレス 製 給水 排水 アクアリウム パイプ セット (サーフェススキマー付属， 内径12mm)
¥ 8397
エーハイム ドレンコック 2260用
¥ 8395
エーハイム フィルターケース L(2235)/2236/2036用 L サイズ
¥ 8394
METIS ウェーブポンプ 水流ポンプ 水中ポンプ 水槽ポンプ アクアリウム ワイヤレス 回転式 水槽循環ポンプ 強力 安定 波メーカー 淡
¥ 8394
GEX AQUA FILTER ベストロカ コケを抑える スリムマット 2個入り×24個セット
¥ 8394
カミハタ リオプロップ1000 インペラーユニット(60Hz)
¥ 8393
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¥ 8393
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寿工芸 コトブキ工芸 水陸両用ポンプ コアパワー 220 流量18~22リットル/分 18W
¥ 8393
ゼンスイ ウォータークリーナー 菊水7L 濾過槽 蓋有＋濾過材 送料無料 但、一部地域除 代引/同梱不可
¥ 8393
落札価格8400円
206 入札履歴
終了
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