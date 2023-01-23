『ふるさと納税 コージーガーデンアザレアアフタヌーン宝石箱ペア食事券[018M06] 愛知県小牧市【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 23時 33分に出品され03月07日 23時 33分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

コージーガーデンアザレア

アフタヌーン宝石箱（ホテル特製デザート5種類・コーヒーまたは紅茶）食事券（2名様分）

【有効期限】発行後1年間



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タイプ：【常温】