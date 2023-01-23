『ふるさと納税 境港市 シルバー人材センターの空き家調査【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 20時 34分に出品され03月28日 20時 34分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・内容：建物廻りの目視確認をし、写真を添付した報告書を郵送

・配送方法：通常便

・提供元：境港市



お申し込み・配送・その他

・発送時期：入金確認後3週間程度

・申込受付期間：令和6年3月28日まで

・配達外のエリア：

・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２ヵ月程度

カテゴリ レンタル、各種サービス

その他サービス タグ ふるさと納税

境港市

シルバー人材センターの空き家調査