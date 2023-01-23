『ふるさと納税 境港市 シルバー人材センターの空き家調査【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 20時 34分に出品され03月28日 20時 34分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・内容：建物廻りの目視確認をし、写真を添付した報告書を郵送
・配送方法：通常便
・提供元：境港市
お申し込み・配送・その他
・発送時期：入金確認後3週間程度
・申込受付期間：令和6年3月28日まで
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２ヵ月程度
開梱・組立・設置サービス（ベッド セミダブル） ベッドと一緒にご注文下さい
¥ 8400
ふるさと納税 横手市 乾電池型IoT 【MaBeee】コントロールモデル単3電池形状 1本入り
¥ 8400
スニーカーカスタムサービス アニマル レオパード ダルメシアン キリン ペイント カスタムスニーカー
¥ 8400
ふるさと納税 富士市 DHCオルニチン30日分 3ヶ月セット(a1638)
¥ 8400
【カフェ限定】遠隔シャンパンMercury
¥ 8400
ふるさと納税 大阪府 泉佐野市 さの旅 旅行ポイント3，000円分
¥ 8400
ふるさと納税 塩谷町 栃木県塩谷町で製造 ばんのう酵母くん(23ml×6本) 1箱
¥ 8400
ふるさと納税 千葉県 鋸南町 民宿おしなや宿泊補助券（梅） ／ 旅行 民宿 コテージ ペット ドッグラン 千葉県 F22X-016
¥ 8400
ふるさと納税 仙北市 《訳あり》稲庭うどん48人前(800×6袋)秋田県産|02_ikd-110601
¥ 8400
ふるさと納税 牛久市 【サイフ工房 ANDOU】文庫本カバー&ブックバンドのセット(イエロー)
¥ 8400
【2段ベッド(引出し・階段なし)専用】組立・開梱設置サービス【沖縄本島以外の離島は対象外】搬入設置サービス 搬入設置 超大型商品
¥ 8400
エアコン・冷蔵庫自然故障保証【8年に延長】100，001円〜150，000円
¥ 8400
スニーカーカスタムサービス スワロフスキー カスタムスニーカー
¥ 8400
Jeep ジープ レネゲード ドアハンドル トリム カバー black 送料無料
¥ 8393
人気美品 大きいサイズ ストライプ 細身スーツ 3点セット [S-5XL]ブラック
¥ 8393
タワー チョコレートファウンテン 機械 業務用 4層 チョコレートフォンデュ 家庭用
¥ 8393
ATHENAIE パンドラ適合 ブレスレット バングルタイプ シルバー925 ピンククリスタル 925Silver CZ Paved Bracelet Fit Pandora
¥ 8392
3296 創造 LED デスクランプ タスクランプ 金属 スイングアーム 調光可能 テーブルランプ 高度調整可能 ワークベンチライト グレー
¥ 8385
落札価格8400円
520 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！