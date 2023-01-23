『ふるさと納税 グラスボートで行く！はての浜 半日ツアー 1名様ご利用券 沖縄県久米島町【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 08時 36分に出品され04月24日 08時 36分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

はての浜半日ツアー1名様ご利用券予約可能期間：前日まで※ご利用券の転売は固く禁止します。



配送について

寄附受付から1ヶ月〜2ヶ月



タイプ：【常温】