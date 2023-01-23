『[中古LP] BULLFROG-High In Spirits German Prog Rare Orig LP【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 09時 16分に出品され04月08日 09時 16分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
リリース年：1977年
レーベル：Sky.sky012
プレス国：German
コンディション ジャケ質 Near MINT / 盤質 Near MINT
ドイツのプログレバンドの1977に年リリースされたオリジナル盤アルバム。ジャケット、盤共にコンディション良好です。
RON WOOD (RONNIE WOOD)-Slide On Live-Plugged In And Standing
¥ 8400
VELVET UNDERGROUND-S.T. (EU 5，000 Ltd. 4xCD Box Set+Booklet/
¥ 8400
MANSON FAMILY， THE-The Manson Family Sings The Songs Of Char
¥ 8400
PRIMAL SCREAM-All Fall Down (UK オリジナル 7+PS)
¥ 8400
FAITH NO MORE-Introduce Yourself (UK オリジナル LP+インナー)
¥ 8400
BOB DYLAN-The Freewheelin (UK 60s 再発「ステレオ」LP/表面CS#1)
¥ 8400
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL (CCR)-Green River (UK Orig.Ster
¥ 8400
NO MEANS NO-0 + 2 = 1 (UK 再発「グレイ・ヴァイナル」 2xLP+インナー)
¥ 8400
BYRDS-Fifth Dimension (UK Orig.Stereo LP/CS)
¥ 8400
BOB DYLAN-The Times They Are A-Changin (UK Orig.Mono LP/CFS
¥ 8400
BEACH BOYS-Pet Sounds (UK 60s 再発「ライムグリーン・ラベ」ステレオ LP/3面CFS)
¥ 8400
BEATLES-The Beatles Seventh Christmas Record
¥ 8400
BLIND FAITH-Blind Faith (UK Orig.Stereo LP/Group Photo CS)
¥ 8400
DAVID BOWIE-Lets Dance (UK Picture Disc LP)
¥ 8400
QUEEN-On Air (UK-EU Orig.3x180g LP+Inner/2 Stickered Tri-Fol
¥ 8400
CAPTAIN BEEFHEART-Mirror Man (UK Orig./Die-Cut GS)
¥ 8400
ERIC BURDON AND WAR-The Black-Mans Burdon (UK Orig.2xLP)
¥ 8400
THEM-Here Comes The Night (US Orig.Stereo)
¥ 8400
落札価格8400円
72 入札履歴
終了
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