『[中古LP] BULLFROG-High In Spirits German Prog Rare Orig LP【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 09時 16分に出品され04月08日 09時 16分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リリース年：1977年

レーベル：Sky.sky012

プレス国：German

コンディション ジャケ質 Near MINT / 盤質 Near MINT

ドイツのプログレバンドの1977に年リリースされたオリジナル盤アルバム。ジャケット、盤共にコンディション良好です。