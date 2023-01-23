『CD/MORISAKI WIN/BAGGAGE (2CD+Blu-ray) (限定盤/class W)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 18時 38分に出品され03月17日 18時 38分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
MORISAKI WIN (モリサキウィン もりさきうぃん)
2023年4月19日 発売
2023年3月からスタートするミュージカル 『SPY×FAMILY』にも主演ロイド役として出演し、話題沸騰のMORISAKI WIN(森崎ウィン)、待望のセカンドアルバム。
配信チャートでも上位にランクインし話題となったデジタルシングル4曲に加え、日本グッドイヤーの「オールシーズンタイヤ」CMソングとしてOA中の新曲「BeFree」など期待の新曲群を5曲収録。
CD:1
1.Move out
2.Perfect Weekend
3.Live in the Moment
4.Me， Myself and I
5.No Limited
6.Love wont die
7.anymore
8.BeFree
9.My Place， Your Place
CD:2
1.Against All Odds(Take A Look At Me Now)
2.Singin in The Rain
3.Waving Through A Window
4.My Heart Will Go On
5.Fly Me to the Moon
BD:3
1.-Overture-(MORISAKI WIN LIVE FIRST FLIGHT(恵比寿ザ・ガーデンホール 2021/9/20))
2.パレード - PARADE(MORISAKI WIN LIVE FIRST
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落札価格8400円
505 入札履歴
終了
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