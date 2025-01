CD/MORISAKI WIN/BAGGAGE (2CD+Blu-ray) (限定盤/class W)【年末の贈り物】

商品情報

MORISAKI WIN (モリサキウィン もりさきうぃん)

2023年4月19日 発売



2023年3月からスタートするミュージカル 『SPY×FAMILY』にも主演ロイド役として出演し、話題沸騰のMORISAKI WIN(森崎ウィン)、待望のセカンドアルバム。

配信チャートでも上位にランクインし話題となったデジタルシングル4曲に加え、日本グッドイヤーの「オールシーズンタイヤ」CMソングとしてOA中の新曲「BeFree」など期待の新曲群を5曲収録。



CD:1

1.Move out

2.Perfect Weekend

3.Live in the Moment

4.Me, Myself and I

5.No Limited

6.Love wont die

7.anymore

8.BeFree

9.My Place, Your Place

CD:2

1.Against All Odds(Take A Look At Me Now)

2.Singin in The Rain

3.Waving Through A Window

4.My Heart Will Go On

5.Fly Me to the Moon

BD:3

1.-Overture-(MORISAKI WIN LIVE FIRST FLIGHT(恵比寿ザ・ガーデンホール 2021/9/20))

2.パレード - PARADE(MORISAKI WIN LIVE FIRST