『(おまけ付)Tsunagari Daisuki Box(完全生産限定盤) / Galileo Galilei(ガリレオ・ガリレイ) (5CD) SECL2860【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 06時 04分に出品され03月09日 06時 04分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
＜収録予定曲＞
DISC1[CD] ※曲順は未定です
1. Hello Goodbye(初CD化音源)
2. 稚内
3. Imaginary Friends
4. 老人と海
5. 星を落とす
6. くじらの骨
7. Sex and Summer
8. リジー
9. Jonathan
10. BIRTHDAY
11. バナナフィッシュの浜辺と黒い虹
12. 鳥と鳥
13. 燃える森と氷河
14. Sea and The Darkness II(Totally Black)
15. New Flower
16. Escape
17. 4匹のくじら
DISC2[Blu-ray] ※収録予定曲となります
〇Music Video「夏空」
〇2011.11.20@新木場STUDIO COAST 東京ワンマンラブ[草]はっぱカッター[草]
1.青い栞
2.さよならフロンティア
3.Imaginary Friends
4.明日へ
5.僕から君へ
〇ラストツアー“Sea and The Darkness” Tour 2016札幌PENNY LANE24公演
6.Sea and The Darkness
7.カンフーボーイ
8.ゴースト
9.ウェンズデイ
10.ベッド
11.鳥と鳥
12.燃える森と氷河
13.日曜
14.恋の寿命
15.嵐のあとで
16.ユニーク
17.ブルース
18.青い血
19.Sea and The Darkness II(Totally Black)
20.夢に唄えば
21.くそったれども
22.ハローグッバイ
23.青い栞
DISC3[CD]
Indies 1st Album「1tas2」
1.くるくるガール
2.Swallow
3.PIXIE
4.MONDAY7s
5.ダ
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落札価格8400円
718 入札履歴
終了
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