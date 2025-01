(おまけ付)Tsunagari Daisuki Box(完全生産限定盤) / Galileo Galilei(ガリレオ・ガリレイ) (5CD) SECL2860【年末の贈り物】

商品情報

<収録予定曲>

DISC1[CD] ※曲順は未定です

1. Hello Goodbye(初CD化音源)

2. 稚内

3. Imaginary Friends

4. 老人と海

5. 星を落とす

6. くじらの骨

7. Sex and Summer

8. リジー

9. Jonathan

10. BIRTHDAY

11. バナナフィッシュの浜辺と黒い虹

12. 鳥と鳥

13. 燃える森と氷河

14. Sea and The Darkness II(Totally Black)

15. New Flower

16. Escape

17. 4匹のくじら



DISC2[Blu-ray] ※収録予定曲となります

〇Music Video「夏空」

〇2011.11.20@新木場STUDIO COAST 東京ワンマンラブ[草]はっぱカッター[草]

1.青い栞

2.さよならフロンティア

3.Imaginary Friends

4.明日へ

5.僕から君へ

〇ラストツアー“Sea and The Darkness” Tour 2016札幌PENNY LANE24公演

6.Sea and The Darkness

7.カンフーボーイ

8.ゴースト

9.ウェンズデイ

10.ベッド

11.鳥と鳥

12.燃える森と氷河

13.日曜

14.恋の寿命

15.嵐のあとで

16.ユニーク

17.ブルース

18.青い血

19.Sea and The Darkness II(Totally Black)

20.夢に唄えば

21.くそったれども

22.ハローグッバイ

23.青い栞



DISC3[CD]

Indies 1st Album「1tas2」

1.くるくるガール

2.Swallow

3.PIXIE

4.MONDAY7s

5.ダ