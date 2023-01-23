『LONG TALL SHORTY-By Your Love (UK Orig.7)【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 18時 21分に出品され05月05日 18時 21分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 b/w 「1970 Boy」 (UK/Warner Bros. K17491 /79.Orig.Color Logo Side Cream Label Flat Centre 7"+PS) モッド・リヴァイヴァルの中でも人気が高く、メジャーのワーナーからのリリースされた1STシングル。プロデュースはシャム69のジミー・パーシー。両面とも名曲。 市場から姿を消した激レアUK オリジナル、フラット・センター盤。マット固紙折り返しジャケ付き。 (VG+/Ex、表ジャケにシール跡有)※写真と実際の商品は異なります。