『LONG TALL SHORTY-By Your Love (UK Orig.7)【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 18時 21分に出品され05月05日 18時 21分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
b/w 「1970 Boy」 (UK/Warner Bros. K17491 /79.Orig.Color Logo Side Cream Label Flat Centre 7"+PS) モッド・リヴァイヴァルの中でも人気が高く、メジャーのワーナーからのリリースされた1STシングル。プロデュースはシャム69のジミー・パーシー。両面とも名曲。 市場から姿を消した激レアUK オリジナル、フラット・センター盤。マット固紙折り返しジャケ付き。 (VG+/Ex、表ジャケにシール跡有)※写真と実際の商品は異なります。
SUPREMES-Stop! In The Name Of Love (France Orig.EP/CFS)
¥ 8400
R.D.P. (Ratos De Porao)-Just Another Crime In Massacreland (
¥ 8400
WESTSIDE / WESTSIDE (US-ORIGINAL)
¥ 8400
TOYS， THE-Livin Fast / Im Tellin You Now (US Orig.7)
¥ 8400
BLONDIE-X Offender (German Reissue 7)
¥ 8400
RERUNS， THE-So So Alone (US Orig.7)
¥ 8400
MARVELETTES-The Marvelettes Sing (US 63 Re Mono LP)
¥ 8400
METAL URBAIN-Les Hommes Morts Sont Dangereux (France Orig.LP
¥ 8400
洗浄済 LP Airport Zurich Blackout Switzerland盤
¥ 8400
HOPE AND GLORY-Senza Patria (Italy Orig.7)
¥ 8400
IMPRESSIONS / THIS IS MY COUNTRY (US-ORIGINAL)
¥ 8393
Curtis Mayfield カーティスメイフィールド / Curtis (カラーヴァイナル仕様 / アナログレコード) 〔LP〕
¥ 8393
Quickness [Analog]【並行輸入品】
¥ 8387
7 Little Anthony & Imperials I Miss You So LL853UA UNITED ARTISTS /00080
¥ 8378
アース・ウィンド&ファイアー EARTH， WIND & FIRE COLUMBIA MASTERS (16CD BOX SET)
¥ 8371
RAMONES / TOO TOUGH TO DIE (US-ORIGINAL)
¥ 8355
MANSHIPS PRICE GUIDE MANSHIPS PRICE GUIDE MANSHIPS BRITISH SOUL GUIDE MANSHIPS BRITISH SOUL GUIDE
¥ 8330
サブライム Sublime - 40oz. to Freedom: VMP Rock Exclusive Rivers of Bablyon Galaxy Coloured LP (vinyl)
¥ 8316
落札価格8400円
725 入札履歴
終了
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