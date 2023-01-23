『◆限定特典つき◆未開封・新品◆ ゼルダの伝説 30周年記念コンサート【初回数量限定生産盤】(チケットホルダー付)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 05時 51分に出品され03月11日 05時 51分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 限定特典（チケットホルダー）付き！



【豪華BOX仕様(CD2枚組+DVD)】

封入特典として「CDスタンド」と「缶バッジセット」の2大特典!



フルオーケストラによるゼルダの伝説30周年記念コンサートのパッケージ化が決定!

