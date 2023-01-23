『BEATLES-Greatest Hits Vol.2 (Singapore/Malaysia/Hong Kong 60【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 59分に出品され03月09日 03時 59分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 (SINGAPORE/MALAYSIA/HONG KONG/Parlophone S-LPEA-1002/60s Orig.Yellow Logo Black Label STEREO LP) 貴重東南アジア3国共通オリジナル・ステレオ盤！ 両面（折り返し無し）光沢ジャケ！ (VG++/VG++/ジャケ右上痛み、裏ジャケ左側周辺シミ)