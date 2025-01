D.D./Imitation Rain (Snow Man仕様) (初回盤) (CD+DVD-A) (特典なし)【2025年の人気アイテム】

商品説明

内容紹介 【初回盤】※初回限定プレス分のみ ※SG+DVD ※スリーブ仕様 動画特典あり イベント応募シリアル ジャニーズ史上初の2グループ同時デビュー! Snow Man vs SixTONES デビュー曲 「D.D. / Imitation Rain」が2020年1月22日に発売決定! 、CDには ・Snow Manデビュー曲「D.D.」 ・SixTONESデビュー曲「Imitation Rain」を収録。 CDには上記の2曲に加え、 ・Snow Manのカップリング2曲 ・「D.D.」(Instrumental) ・Snow Man vs SixTONES 〜ボイスドラマ〜 を収録。 DVDには ・「D.D.」Music Video ・「D.D.」Behind The Scenes(メイキング映像) ・Dance Video(「D.D.」マルチアングル映像,「Crazy F-R-E-S-H Beat」Dance Video) を収録。 DVDには ・Snow ManとSixTONESがチームにわかれて絆度チェック! シンクロBINGO! ・『SixTONESが語るSnow Man』の映像を、Snow Manが観たら… を収録。 さらに初回生産限定で の3形態はスリーブ付き、 のみ24Pフォトブック付きの豪華仕様となっております。 【CD収録内容】 01. D.D.(Snow Manデビュー曲) 02. Imitation Rain(SixTONESデビュー曲) 【DVD収録内容】※01,02:SixTONES出演 01.「D.D.」Music Video 02.「D.D.」Behind The Scenes(メイキング映像) 03. Dance Video (「D.D.」マルチアングル映像,「Crazy F-R-E-S-H Beat」Dance Video) 1 Snow Man vs SixTONES同時デビュー記念「スペシャルイベント+ハイタッチ会」 開催決定! 1月22日(水)リリースのSnow ManとSixTONESそれぞれのデビューシングルをお買い上げの方から 抽選でSnow Man ・SixTONESの2組による「スペシャルイベント+ハイタッチ会」にご招待! CD封入のシリアルコード でご応募いただけます。 スペシャルイベント開催は全国4か所、各地2回開催の全8公演! [2/15(土)@東京 3/10(火)@大阪 3/12(木)@札幌 3/22(日)@福岡] 2020年1月21日(火) 昼12:00 ~ 2020年1月26日(日) 23:59まで Snow Man vs SixTONES ・初回盤(CD+DVD) AVCD-94666/B ・with SixTONES盤(CD+DVD) AVCD-94667/B ・通常盤(CD) AVCD-94668(※初回仕様のみ) SixTONES vs Snow Man ・初回盤(CD+DVD) SECJ-1~2 ・with Snow Man盤(CD+DVD) SECJ-3~4 ・通常盤(CD) SECJ-5(※初回仕様のみ) 2 Snow Man vs SixTONES デビューシングル購入者限定オリジナル動画を期間限定で公開! 1月22日(水)リリースのSixTONESとSnow Manそれぞれのデビューシングル をお買い上げの方は 期間限定オリジナル動画が視聴できます! ※シリアルコードはオリジナル動画視聴、イベント応募共通。 CD封入のシリアルコード より、形態別全3種類の動画がそれぞれご覧いただけます。 2020年1月21日(火)昼12:00~2020年3月31日(火)昼12:00まで オリジナル動画A 対象商品: Snow Man vs SixTONES | 初回盤(CD+DVD) AVCD-94666/B SixTONES vs Snow Man | 初回盤(CD+DVD) SECJ-1~2 オリジナル動画B 対象商品: Snow Man vs SixTONES | with SixTONES盤(CD+DVD) AVCD-94667/B SixTONES vs Snow Man | with Snow Man盤(CD+DVD) SECJ-3~4 オリジナル動画C 対象商品: Snow Man vs SixTONES | 通常盤(CD) AVCD-94668(※初回仕様のみ) SixTONES vs Snow Man | 通常盤(CD) SECJ-5(※初回仕様のみ) メディア掲載レビューほか 2019年夏、19年ぶりに行われたジャニーズJr.単独東京ドーム公演でサプライズ発表されたSixTONESとSnow Manの2グループ同時デビュー!そのデビューシングルが満を持して発売。SixTONES,Snow Man 両グループの表題楽曲を収録。