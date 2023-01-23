『BEATLES-Beatles For Sale (UK オリジナル「モノラル」LP/Outline Mono CGS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 51分に出品され03月20日 23時 51分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
(UK/Parlophone PMC 1240/64 Orig.Yellow Logo Black Label Mono LP /Outline Mono CGS) 貴重64年UK初回オリジナル・モノラル LP ! Parlophoneリム/Solid in UK ラベ ! B-6 出版社名最後の「NCB」ピリオドが無いバージョン・ラベ。 アウトラインMono表示表面コーティング見開きジャケ ! (VG+/VG+、マト4N/3N、ジャケにシワ、擦れ、A面再生に影響の無いヒゲ傷有)
【中古レコード】 Wake / Noah c/w To Make You Happy
¥ 8400
【中古レコード】 Philip Bailey / You Cant Change Whats In Your Heart
¥ 8400
【中古レコード】 Spirit Of John Morgan / Age Machine c/w Lost Nirvana
¥ 8400
【中古レコード】 WHISTLE / The Party Must Be Over
¥ 8400
【中古レコード】 WHISTLE / On Broadway
¥ 8400
【中古レコード】 GRATEFUL DEAD / Blues For Allah
¥ 8400
MOVE-Message From The Country (UK Orig.Textured FS)
¥ 8400
UNDERTAKERS-Just A Little Bit (UK Orig.＋CS!)
¥ 8400
GRIMMS-Rockin Duck (UK オリジナル LP+ダイカット「アヒル」ジャケ)
¥ 8400
WICKED WITCH-Fancy Dancer (US Orig.7)
¥ 8400
DNV-Mafia +2 (UK Orig.7/Poster PS)
¥ 8400
FRANK ZAPPA (MOTHERS OF INVENTION)-Lonely Little Girl (US Pr
¥ 8400
SMALL FACES-Autumn Stone (UK Orig.2xLP)
¥ 8400
SMITHS， THE-Hatful Of Hollow (UK 86 再発 LP+インナー， シングルジャケ)
¥ 8400
BEATLES-Anthology 2 (US Promo Sampler Mini LP)
¥ 8400
BEATLES-And Now (German Re Record Club LP/Beach CVR 表面CS)
¥ 8400
QUEEN-A Day At The Races (UK オリジナル LP+ダイカットインナー/マット見開ジャケ)
¥ 8400
PET SHOP BOYS-Behaviour (UK オリジナル LP+インナー)
¥ 8400
落札価格8400円
294 入札履歴
終了
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