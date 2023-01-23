『BEATLES-Beatles For Sale (UK オリジナル「モノラル」LP/Outline Mono CGS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 51分に出品され03月20日 23時 51分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 (UK/Parlophone PMC 1240/64 Orig.Yellow Logo Black Label Mono LP /Outline Mono CGS) 貴重64年UK初回オリジナル・モノラル LP ! Parlophoneリム/Solid in UK ラベ ! B-6 出版社名最後の「NCB」ピリオドが無いバージョン・ラベ。 アウトラインMono表示表面コーティング見開きジャケ ! (VG+/VG+、マト4N/3N、ジャケにシワ、擦れ、A面再生に影響の無いヒゲ傷有)