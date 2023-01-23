『歌謡曲 CD ロス・インディオス大全集〜昭和ヒット歌謡をうたう〜 ＣＤ５枚組【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 01時 24分に出品され03月31日 01時 24分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ロス・インディオス大全集〜昭和ヒット歌謡をうたう〜 ＣＤ５枚組 【ジャンル・特徴】 昭和のヒット歌謡からラテン音楽まで魅力満載！