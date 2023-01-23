『ザ・ストーリー+ライヴ1967 feat.ジミー・ペイジ【2枚組・プレミアムエディショ (中古品)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 22時 38分に出品され03月23日 22時 38分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 (中古品)

ザ・ストーリー+ライヴ1967 feat.ジミー・ペイジ【2枚組・プレミアムエディション】 [DVD]



【メーカー名】

日本コロムビア



【メーカー型番】





【ブランド名】

コロムビアミュージックエンタテインメント



【商品説明】

ザ・ストーリー+ライヴ1967 feat.ジミー・ペイジ【2枚組・プレミアムエディション】 [DVD]

ヤードバーズ







お届け：受注後に再メンテ、梱包します。到着まで3日〜10日程度とお考え下さい。

カテゴリ DVD、映像ソフト

その他 タグ ザ・ストーリー+ライヴ1967

feat.ジミー・ペイジ【2枚組・プレミアムエディショ

(中古品)