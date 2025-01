BD/Dragon Ash/Silver Lilies Blu-ray BOX(Blu-ray) (完全生産限定盤)【年末の贈り物】

商品情報

Dragon Ash (ドラゴンアッシュ どらごんあっしゅ)

2023年3月22日 発売





BD:1

1.運命共同体(DRAGONASH TOUR 2019 "THE FIVES" at Shibuya CLUB QUATTRO)

2.The Show Must Go On(DRAGONASH TOUR 2019 "THE FIVES" at Shibuya CLUB QUATTRO)

3.Mix it Up(DRAGONASH TOUR 2019 "THE FIVES" at Shibuya CLUB QUATTRO)

4.Bring It(DRAGONASH TOUR 2019 "THE FIVES" at Shibuya CLUB QUATTRO)

5.Fly Over feat.T$UYO$HI(DRAGONASH TOUR 2019 "THE FIVES" at Shibuya CLUB QUATTRO)

6.繋がりSUNSET(DRAGONASH TOUR 2019 "THE FIVES" at Shibuya CLUB QUATTRO)

7.Ode to Joy(DRAGONASH TOUR 2019 "THE FIVES" at Shibuya CLUB QUATTRO)

8.光りの街(DRAGONASH TOUR 2019 "THE FIVES" at Shibuya CLUB QUATTRO)

9.Revive(DRAGONASH TOUR 2019 "THE FIVES" at Shibuya CLUB QUATTRO)

10.ROCKET DIVE(DRAGONASH TOUR 2019 "THE FIVES" at Shibuya CLUB QUATTRO)

11.Headbang(DRAGONASH TOUR 2019 "THE FIVES" at Shibuya CLUB QUATTRO)

12.Jump(DRAGONASH TOUR 2019 "THE FIVES" at Shibuya CLUB QUATTRO)

13.百合の咲く場所