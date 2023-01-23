『デビュー50周年 TAKANAKA SUPER LIVE 2021 高中正義 虹.. ／ 高中正義 (Blu-ray)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 05時 47分に出品され04月01日 05時 47分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray/ブルーレイ発売日:2022/07/27収録曲: / PROLOGUE / ONCE UPON A SONG / SEVEN GOBLINS / THE SUNSET VALLEY / THE MOON ROSE / SOON / MAGICAL NIGHT LIGHT / RAINBOW PARADISE / THUNDER STORM / RISING ARCH / JUST CHUCKLE / RAINBOW WAS REBORN /
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落札価格8400円
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