デビュー50周年 TAKANAKA SUPER LIVE 2021 高中正義 虹.. ／ 高中正義 (Blu-ray)【コストコ お買い得】

商品情報

種別:Blu-ray/ブルーレイ発売日:2022/07/27収録曲: / PROLOGUE / ONCE UPON A SONG / SEVEN GOBLINS / THE SUNSET VALLEY / THE MOON ROSE / SOON / MAGICAL NIGHT LIGHT / RAINBOW PARADISE / THUNDER STORM / RISING ARCH / JUST CHUCKLE / RAINBOW WAS REBORN /