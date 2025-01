NCT 127 1st Tour NEO CITY : JAPAN - The Origin(DVD3枚組)(初回生産限定盤) [DVD]【2025年の人気アイテム】

商品情報

【初回生産限定盤】

[3DVD+PHOTOBOOK](スマプラ対応)



・三方背ケース+フォトブック

・トレーディングカード(全9種類中ランダム1種封入)

・特典映像収録



NCT 127初のLIVE DVD&Blu-rayリリース決定!



2月より開催された初の日本単独ツアー(全国7都市14公演)の

ツアーファイナルとなった、さいたまスーパーアリーナ3DAYS最終日の模様が早くも作品化! 会場を熱狂の渦に巻き込んだ

圧倒的パフォーマンスの数々を収録!



[DVD収録内容]

(約157分収録予定)

Cherry Bomb

Come Back -Japanese Version-

Limitless -Japanese Version-

Chain

Fly Away With Me

Back 2 U (AM 01:27)

Studio 127 medley(City 127 ~ Angel)

Sun & Moon

Dreaming

Timeless

No Longer

Regular to Irregul「主な仕様」