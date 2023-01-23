『麹醇堂 1000億プリバイオマッコリ 750ml×12本セット プレミアムまっこり プロバイオティクス グスンダンマッコリ prebiotics【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 22時 43分に出品され03月07日 22時 43分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：1000億 プリバイオマッコリ
内容量：750ml×12本
アルコール度数：5
原材料：米、酵母、麹（小麦）、小麦粉、精製水、乳酸、果糖、フラクトオリゴ糖、二酸化炭素
賞味期限：製造日から9ヶ月
商品内容：通常のグッスンダンマッコリより1000倍、乳酸菌の象徴のヨーグルトより100倍もの乳酸菌が多いプリバイオマッコリ！酸っぱさとコクのある旨みが特徴。 また、プリバイオマッコリは腸内の有益な菌の餌となり、良い乳酸菌を育て、有害菌を抑える効果があります。
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株式会社コトラトレーディング
Tel:03-5647-8339
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落札価格8400円
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終了
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