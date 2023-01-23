『ふるさと納税 大刀洗町 カフェインレス水出しアイスコーヒー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 12時 14分に出品され04月06日 12時 14分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・提供元：アプトコーヒー＆煎谷本舗
お申し込み・配送・その他
・発送時期：お申込み後、順次発送
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度
ふるさと納税 飛騨の地酒で造ったゆず酒「ゆず兵衛」と山ぶどう酒「ぶど次郎」 有限会社舩坂酒造店 FB004 岐阜県高山市
¥ 8400
ふるさと納税 【定期便3ヶ月】 コーヒー イルガチェフェ（豆） 200g 自家焙煎珈琲 シングル ギフト ヤマフクコーヒー 北海道 中頓別 北海道中頓別町
¥ 8400
ふるさと納税 Bocchi Cider（ボッチ・シードル／フルボトル 750ml×2本セット） 石川県金沢市
¥ 8400
ふるさと納税 屋久島 大自然林 芋 1，800ml 1本（本格芋焼酎）＜本坊酒造 屋久島伝承蔵＞ 鹿児島県屋久島町
¥ 8400
ふるさと納税 【池トマト】フルトマ原液 180ml×8本セット トマトジュース 食塩無添加 1本にトマト約7個分使用 糖度8度以上 トマト フルーツ.. 高知県土佐市
¥ 8400
ふるさと納税 鎌倉ビール「鎌倉サイダー24本セット」 神奈川県鎌倉市
¥ 8400
ふるさと納税 BLACK 三重山田錦 純米吟醸 義左衛門 1800ml 三重県伊賀市
¥ 8400
ふるさと納税 「紅の名月」りんごジュース（ストレート）1L×6本【みちはた果樹園】 青森県三戸町
¥ 8400
ふるさと納税 【高砂酒造】大吟醸酒粕甘酒 国士無双 15本セット 北海道旭川市
¥ 8400
ふるさと納税 福鶴本みりん＆ORATIO梅酒セット【福田酒造株式会社】[KAD168]/ 長崎 平戸 調味料 みりん 本みりん ビン 受賞 酒 梅酒 長崎県平戸市
¥ 8400
ふるさと納税 みかん 紅まどんな ジュース 2本 × 1L 愛媛県 松山市 ( あいか 紅まどんな ストレート 紅まどんな 果汁 紅まどんな 100％ 紅.. 愛媛県松山市
¥ 8400
ふるさと納税 寿氷 スタンダード フルーツ 6種類 食べ比べ スモール 真岡市 栃木県 栃木県真岡市
¥ 8400
ふるさと納税 【宝塚】miniサイス゛3ヶ月定期便A（当日自家焙煎珈琲3種 計600g）【粉】 兵庫県宝塚市
¥ 8400
ふるさと納税 みんと村のハーブお試しセット 山口県岩国市
¥ 8400
ふるさと納税 プレミアム由宇とまとジュース（180ml×5本） 山口県岩国市
¥ 8400
ふるさと納税 ごっくん馬路村（缶ボトル）180ml×24本入 ゆずジュース フルーツジュース はちみつ ドリンク 清涼飲料水 柚子 お歳暮 年内配.. 高知県馬路村
¥ 8400
ふるさと納税 清酒 吟醸「鴫立庵」 ２本セット（720ml×２本） 史跡 お祭り 観光 おみやげ お土産 湘南 大磯 海 神奈川県大磯町
¥ 8400
ふるさと納税 伊藤園 リラックス ジャスミンティー ＜600ml×24本＞ 群馬県明和町
¥ 8400
落札価格8400円
115 入札履歴
終了
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