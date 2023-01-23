『ふるさと納税 大刀洗町 カフェインレス水出しアイスコーヒー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 12時 14分に出品され04月06日 12時 14分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・提供元：アプトコーヒー＆煎谷本舗



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