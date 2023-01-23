『送料無料 数量限定 芋焼酎 魔王 720ml 愛子 兵六どん 三和鶴黒 黒七夕 島乙女 各900ml 各25度 飲み比べ ６本セット クリスマス お歳暮 冬 ギフト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 17時 32分に出品され03月24日 17時 32分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 数量限定 飲み比べセット







セット内容

魔王 (黄麹) 25度 720ml 白玉醸造



愛子 (白麹) 25度 900ml 三岳酒造



兵六どん (白麹) 25度 900ml 相良酒造



三和鶴 (黒麹) 25度 900ml 三和酒造



黒薩摩七夕 (黒麹) 25度 900ml 田崎酒造



島乙女 (白麹) 25度 900ml 長島研醸







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