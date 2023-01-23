ふるさと納税 鹿児島県 南さつま市 【阪神タイガース承認】 祝日本一！本格芋焼酎「吹上颯爽」900ml×3本セット 900ml 25度 国産米 黄金千貫 お湯割り 水割り …【2025年度カレンダ】

商品情報

容量

・吹上颯爽【25度／黒麹】900ml×3本

※化粧箱はありません。

※ギフト包装・熨斗は対応できません。

あらかじめご了承ください。



消費期限

直射日光を避け冷暗所で保存



発送期日

決済完了後、30日以内に発送



配送

常温 日指定 時間指定 別送



申込期日

通年



事業者

吹上焼酎 株式会社



申込条件

何度も申し込み可