『ふるさと納税 鹿児島県 南さつま市 【阪神タイガース承認】 祝日本一！本格芋焼酎「吹上颯爽」900ml×3本セット 900ml 25度 国産米 黄金千貫 お湯割り 水割り …【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 11時 04分に出品され03月25日 11時 04分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
・吹上颯爽【25度／黒麹】900ml×3本
※化粧箱はありません。
※ギフト包装・熨斗は対応できません。
あらかじめご了承ください。
消費期限
直射日光を避け冷暗所で保存
発送期日
決済完了後、30日以内に発送
配送
常温 日指定 時間指定 別送
申込期日
通年
事業者
吹上焼酎 株式会社
申込条件
何度も申し込み可
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落札価格8400円
439 入札履歴
終了
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