『ふるさと納税 福岡県 大刀洗町 ＜香味焙煎＞＜糖類0＞ の ザ・コーヒー酒 『新黒(シンクロ)』焙煎した 珈琲豆 と 焙煎麦焼酎 を合わせました【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 00時 49分に出品され03月23日 00時 49分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
【珈琲酒】「新黒(しんくろ)」25度：720ml×1
発送期日
寄附確認後、30営業日以内に発送予定
年末年始（12月・1月）は寄附確認後、60営業日以内に発送予定
※天候や発送状況により多少前後する場合がございますので、予めご了承ください。
配送
常温 時間指定 別送
申込期日
通年
事業者
研醸株式会社
申込条件
何度も申し込み可
ふるさと納税 熊本県 人吉市 有機焼酎「豊永蔵」飲み比べセット 720ml 計2本
¥ 8400
田苑 焼酎 金ラベル 長期貯蔵酒 25度 1.8L 瓶 1ケース 6本 1800ml 麦焼酎 田苑酒造
¥ 8400
ふるさと納税 大分県 宇佐市 B-487 大分むぎ焼酎「久保25°」720ml白黒セット
¥ 8400
ふるさと納税 s073 小牧醸造 芋焼酎2本セット(薩摩心酔力三720ml・一尚720ml)鹿児島県産本格焼酎を飲み比べ！【堀之内酒店】 鹿児島県さつま町
¥ 8400
ふるさと納税 宮崎県 「宮崎県芋焼酎」茜霧島・虎斑霧島・木挽BLUE 25度 900ml瓶 飲み比べ3本セット
¥ 8400
ふるさと納税 曽於市 ＜炭酸割り専用焼酎＞香る大隅 麦とジャスミン(720ml×2本)
¥ 8400
ふるさと納税 薩摩川内市 野海棠味比べセット A-290
¥ 8400
ふるさと納税 大島町 焼酎 御神火
¥ 8400
ふるさと納税 【屋久島限定】水ノ森720ml・屋久の島900ml 2本セット＜本坊酒造 屋久島伝承蔵＞ 【焼酎 芋焼酎 本格焼酎 本格芋焼酎 お酒 地.. 鹿児島県屋久島町
¥ 8400
ふるさと納税 石垣市 泡盛 八重泉720ml/黒真珠720ml/グラス2個セット
¥ 8400
ふるさと納税 相良村 本格焼酎 限定「川辺」720ml×2本セット
¥ 8400
ふるさと納税 清須市 【清洲桜醸造】 ミニブリック飲み比べセット
¥ 8400
ふるさと納税 筑後市 筑後の芋焼酎と麦焼酎セット
¥ 8400
ふるさと納税 清里町 清里じゃがいも焼酎とトリュフチョコレート「じゃがいも焼酎トリュフ」のセット
¥ 8400
ふるさと納税 ≪お歳暮・冬ギフト2023≫本格芋焼酎「甕雫(かめしずく)」900ml×1個 酒 アルコール 国産 BB53-223 宮崎県日南市
¥ 8400
ふるさと納税 山江村 本格芋焼酎 プレミアム徹宵 30度 720ml
¥ 8400
ふるさと納税 清須市 麦焼酎「ええなも」ミニパック
¥ 8400
【東京都内発送限定】★店頭受取可能★森伊蔵酒造 芋焼酎 森伊蔵 金ラベル 箱無し 25度 四合瓶 720ml オススメ ギフト
¥ 8400
落札価格8400円
15 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！