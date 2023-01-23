『ふるさと納税 福岡県 大刀洗町 ＜香味焙煎＞＜糖類0＞ の ザ・コーヒー酒 『新黒(シンクロ)』焙煎した 珈琲豆 と 焙煎麦焼酎 を合わせました【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 00時 49分に出品され03月23日 00時 49分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

【珈琲酒】「新黒(しんくろ)」25度：720ml×1



発送期日

寄附確認後、30営業日以内に発送予定

年末年始（12月・1月）は寄附確認後、60営業日以内に発送予定

※天候や発送状況により多少前後する場合がございますので、予めご了承ください。



配送

常温 時間指定 別送



申込期日

通年



事業者

研醸株式会社



申込条件

何度も申し込み可