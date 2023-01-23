『グランス・ファシアン リースリング・アイスワイン 1989 375ml【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 20時 43分に出品され03月09日 20時 43分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
375ml 1989年
リリース後より弊店セラーにて保管
多少の汚れ、キズ等ある場合がございます。
ふるさと納税 山梨県 甲州市 ルバイヤート甲州シュールリー（白ワイン・辛口）B-671
¥ 8400
ドメーヌ ローラン ペール エ フィス ムルソー レ フォルジュ ヴィエイユ ヴィーニュ 2017 750ml 白 フランス ブルゴーニュ ドミニク ローラン
¥ 8400
ふるさと納税 山梨県 甲州市 大和葡萄酒「重畳」(スパークリングワイン・辛口) B-670
¥ 8400
ふるさと納税 山梨県 甲州市 勝沼ぶどうの丘・ワインカーヴのテイスティング用「タートヴァン引き換え券」１名分 B-654
¥ 8400
『梶原岳人』楽曲「色違いの糸束」加振熟成ワイン 720ml 春ラベル ※付属物：オリジナルワイングラス（春ラベル仕様）
¥ 8400
モエエ シャンドン ネクターインペリアル 750ml
¥ 8400
ふるさと納税 長野県 中野市 シードル ハーフボトルセット
¥ 8400
ふるさと納税 山形県 やまがた果実のお酒セレクト
¥ 8400
ふるさと納税 上富良野町 田園ルージュ2020
¥ 8400
ふるさと納税 長野県 たてしなップル アップルワインツインセット(750m×2本)
¥ 8400
ふるさと納税 大浦葡萄酒 フルーツワイン 「リンゴワイン・サクランボワイン」500ml×2本セット ワイン 甘口 山形県 南陽市 [1945] 山形県南陽市
¥ 8400
ポール ジャブレ エネ / コート ロティ レ ピエレル [2019] 赤ワイン フルボディ 750ml / フランス コート デュ ローヌ A.O.C.コート ロティ
¥ 8400
ドゥヴォー ウルトラＤ シャンパーニュ ギフトボックス入 NV スパークリングワイン 白 辛口 750ml フランス シャンパーニュ ソムリエワインアワード 金賞
¥ 8400
シャンパン 白と 1982年 赤ワイン 750ml 2本セット 無料 ギフト 包装 サン ニコラ ド ブルグイユ 1982 フランス ヴィンテージ 昭和57年 wine
¥ 8400
【チリワイン】グラナダ・カベルネソーヴィニヨン 750ml 業務用12本セット 全国送料無料 ギフト発送、ラッピング不可
¥ 8400
ふるさと納税 尾道ワイン オレンジ 広島県尾道市
¥ 8400
ふるさと納税 【 数量限定 】エピヌ カベルネソーヴィニヨン ＆ メルロ 2021 茨城県産 牛久醸造場 日本ワイン 赤ワイン 750ml × 1本 やや辛.. 茨城県牛久市
¥ 8400
ふるさと納税 京都府 京丹波町 丹波ワイン 飲み比べ 赤・白 2本セット 京都丹波高原国定公園限定ラベル【 赤ワイン 白ワイン 国産ワイン 】 [012SPH001]
¥ 8400
落札価格8400円
576 入札履歴
終了
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