『ふるさと納税 庄内町 鯉川酒造「恋の川」限定猫ラベル2本セット(720ml×2本)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 22時 12分に出品され04月22日 22時 12分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・内容量：純米大吟醸 恋の川うすにごり酒720ml/出羽の里、純米酒 恋の川「満月と猫ラベル」720ml
・配送方法：通常
・提供元：庄内町
お申し込み・配送・その他
・発送時期：入金確認後随時発送(6週間以内程度)
※12月以降のお申込みは年内発送できません。あらかじめご了承ください。
・申込受付期間：随時
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から１週間程度
ふるさと納税 001-064 岡谷の地酒 神渡・高天飲み比べ５本セット 長野県岡谷市
¥ 8400
ふるさと納税 【四国一小さなまちの地酒】美丈夫 毎日楽しめる720ml×2本セット（純米吟醸 純麗たまラベル・特別純米酒） 高知県田野町
¥ 8400
ふるさと納税 香川県 多度津町 金陵 純米吟醸酒 濃藍 【A-10】
¥ 8400
ふるさと納税 広島県 神石高原町 [A-17] 純米大吟醸酒「神雷」
¥ 8400
ふるさと納税 雪国のお酒「鶴齢」純米大吟醸【四合瓶720ml】 新潟県南魚沼市
¥ 8400
ふるさと納税 金沢大地 有機純米酒AKIRAと玄米甘酒のセット ※貼箱入 石川県金沢市
¥ 8400
ふるさと納税 揖斐川町 いびの蔵 純米大吟醸
¥ 8400
ふるさと納税 山形県 美酒県山形 金賞受賞酒 東光 超辛口純米吟醸 純米吟醸原酒 720ml 合計2本セット
¥ 8400
ふるさと納税 河内町 星空の舞 720ml×2本
¥ 8400
ふるさと納税 山形県 【山形の極み】寿虎屋酒造 大吟醸 雄町 720ml
¥ 8400
ふるさと納税 糸魚川市 糸魚川五蔵地酒飲み比べセット ホタルイカ素干し付き
¥ 8400
ふるさと納税 横手市 純米大吟醸 まんさくの花 山田錦45
¥ 8400
ふるさと納税 川越市 鏡山 ワイン酵母仕込み 純米 720ml
¥ 8400
ふるさと納税 金陵ワイン酵母 純米酒 720ml ２本セット【H-31】 香川県多度津町
¥ 8400
ふるさと納税 寒河江市 純米生原酒 720ml×2本「千代寿 豊国(限定品)」【支援品】 010-E17
¥ 8400
ふるさと納税 水俣市 玄米だけで造ったお酒「亀萬 玄米酒」2本セット
¥ 8400
ふるさと納税 江北町 辛口 手造り純米酒 光武1.8L 1本
¥ 8400
ふるさと納税 八千代市 八千代産のお米(5kg) と「特別純米・やちよ桜」(720ml)のセット
¥ 8400
落札価格8400円
597 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！