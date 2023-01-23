ふるさと納税 庄内町 鯉川酒造「恋の川」限定猫ラベル2本セット(720ml×2本)【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

お礼品詳細

・内容量：純米大吟醸 恋の川うすにごり酒720ml/出羽の里、純米酒 恋の川「満月と猫ラベル」720ml

・配送方法：通常

・提供元：庄内町



お申し込み・配送・その他

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・申込受付期間：随時

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