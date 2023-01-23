『ふるさと納税 【四国一小さなまちの地酒】美丈夫 毎日楽しめる720ml×2本セット（純米吟醸 純麗たまラベル・特別純米酒） 高知県田野町【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 18時 21分に出品され04月21日 18時 21分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

美丈夫 純米吟醸 純麗たまラベル 720mL×1本

美丈夫 特別純米 720mL×1本





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タイプ：【常温】