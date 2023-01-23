『ふるさと納税 【四国一小さなまちの地酒】美丈夫 毎日楽しめる720ml×2本セット（純米吟醸 純麗たまラベル・特別純米酒） 高知県田野町【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 18時 21分に出品され04月21日 18時 21分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
美丈夫 純米吟醸 純麗たまラベル 720mL×1本
美丈夫 特別純米 720mL×1本
配送について
ご入金確認後、3週間以内に順次発送予定
タイプ：【常温】
ふるさと納税 金沢大地 有機純米酒AKIRAと玄米甘酒のセット ※貼箱入 石川県金沢市
¥ 8400
ふるさと納税 揖斐川町 いびの蔵 純米大吟醸
¥ 8400
ふるさと納税 山形県 美酒県山形 金賞受賞酒 東光 超辛口純米吟醸 純米吟醸原酒 720ml 合計2本セット
¥ 8400
ふるさと納税 河内町 星空の舞 720ml×2本
¥ 8400
ふるさと納税 山形県 【山形の極み】寿虎屋酒造 大吟醸 雄町 720ml
¥ 8400
ふるさと納税 糸魚川市 糸魚川五蔵地酒飲み比べセット ホタルイカ素干し付き
¥ 8400
ふるさと納税 横手市 純米大吟醸 まんさくの花 山田錦45
¥ 8400
ふるさと納税 川越市 鏡山 ワイン酵母仕込み 純米 720ml
¥ 8400
ふるさと納税 金陵ワイン酵母 純米酒 720ml ２本セット【H-31】 香川県多度津町
¥ 8400
ふるさと納税 寒河江市 純米生原酒 720ml×2本「千代寿 豊国(限定品)」【支援品】 010-E17
¥ 8400
ふるさと納税 水俣市 玄米だけで造ったお酒「亀萬 玄米酒」2本セット
¥ 8400
ふるさと納税 江北町 辛口 手造り純米酒 光武1.8L 1本
¥ 8400
ふるさと納税 八千代市 八千代産のお米(5kg) と「特別純米・やちよ桜」(720ml)のセット
¥ 8400
ふるさと納税 伊万里市 伊万里市内限定純米酒「Bコース」
¥ 8400
ふるさと納税 中津川市 『中山道 中津川宿の酒 恵那山』 純米吟醸 山田錦・純米吟醸 ひだほまれ 各720ml 1本
¥ 8400
ふるさと納税 観音寺市 別品川鶴 純米大吟醸 山田錦1本
¥ 8400
ふるさと納税 佐渡市 冬季限定【金鶴】にごり酒・しぼりたて生酒 720mlセット
¥ 8400
ふるさと納税 門外不出の秘造原酒 非売品の酒VIP 日本酒 吟醸酒 辛口 飛騨 蓬莱 渡辺酒造 1800ml[Q2276] seas39 岐阜県飛騨市
¥ 8400
落札価格8400円
88 入札履歴
終了
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