『ふるさと納税 山形県 美酒県山形 金賞受賞酒 東光 超辛口純米吟醸 純米吟醸原酒 720ml 合計2本セット【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 22時 04分に出品され03月15日 22時 04分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：通常
・提供元：有限会社小田部商店
お申し込み・配送・その他
・発送時期：お申込みから3週間程度でお届け
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から2週間程度
ふるさと納税 八千代市 八千代産のお米(5kg) と「特別純米・やちよ桜」(720ml)のセット
¥ 8400
ふるさと納税 伊万里市 伊万里市内限定純米酒「Bコース」
¥ 8400
ふるさと納税 中津川市 『中山道 中津川宿の酒 恵那山』 純米吟醸 山田錦・純米吟醸 ひだほまれ 各720ml 1本
¥ 8400
ふるさと納税 観音寺市 別品川鶴 純米大吟醸 山田錦1本
¥ 8400
ふるさと納税 佐渡市 冬季限定【金鶴】にごり酒・しぼりたて生酒 720mlセット
¥ 8400
ふるさと納税 門外不出の秘造原酒 非売品の酒VIP 日本酒 吟醸酒 辛口 飛騨 蓬莱 渡辺酒造 1800ml[Q2276] seas39 岐阜県飛騨市
¥ 8400
ふるさと納税 【仁井田本家】 にいだしぜんしゅセット（合計2本） 福島県郡山市
¥ 8400
ふるさと納税 清酒 豊楠（ほうくす） 純米吟醸 & 粕取焼酎 五代目龍平 720ml 四合瓶 大吟醸 日本酒 地酒 清酒 米焼酎 お酒 晩酌 酒造 年末.. 福岡県みやこ町
¥ 8400
ふるさと納税 新潟・上越 酒5蔵元 300ml×5本 飲み比べ 日本酒／地酒 限定セット 01 新潟県上越市
¥ 8400
ふるさと納税 純米酒「和希水」と地元産米「新之助」米セット 新潟県上越市
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金箔入り 名前ラベル 純米酒 1800ml 名入れ 名前入れ ギフト 贈り物 プレゼント 父の日 還暦祝い 退職祝い
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【送料無料】 日本酒 飲み比べ 稲里 純米 土 純米 山 純米 月 純米吟醸 星 大吟醸 風 純米大吟醸 日々是好日 720ｍl 各1本 飲み比べ ぞっこんシリーズ 6本セット
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【冷凍酒】 愛媛 千代の亀酒造 長期熟成 純米大吟醸酒 生酒 銀河鉄道 720ml【箱入】
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ふるさと納税 「TheSAGA認定酒」純米酒万里長・東一純米酒・純米東長3本 D283 佐賀県伊万里市
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ふるさと納税 特別純米酒最愛デニム袋セット 愛知県蟹江町
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ふるさと納税 【The SAGA認定酒】純米東長・辛口純米松浦一720mlセット【大串酒店】日本酒 純米酒 四合瓶[HAK018] 佐賀県江北町
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ふるさと納税 栃木県 益子町 AL005 焼酎 益子の炎セット（益子の炎・益子の炎 樽仕立)
¥ 8400
ふるさと納税 秋田県 横手市 阿櫻 純米吟醸秋田酒こまち 720ml×2本セット
¥ 8400
落札価格8400円
791 入札履歴
終了
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