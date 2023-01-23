『ふるさと納税 紅茶 紅茶花伝 ロイヤルミルクティー 440ml 24本 セット ペットボトル ミルクティー 広島 三原 コカ・コーラボトラーズ 飲料 広島県三原市【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 14時 22分に出品され05月07日 14時 22分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

紅茶花伝 ロイヤルミルクティー 440mlPET×24本

※当該返礼品は、市内で製造しており、全体の付加価値の半分を一定以上上回る割合を占めています。





タイプ：【常温】