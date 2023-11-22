『ふるさと納税 飛騨市 【SAVE THE CAT HIDA PROJECT】飛騨の牛乳屋・牧成舎にゃんにゃん乳製品セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 21分に出品され03月17日 17時 21分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・配送種別：冷蔵便

・提供元：牧成舎（飛騨市）



お申し込み・配送・その他

・発送時期：2023-11-22より順次発送 ※生産・天候・交通等の事情により遅れる場合があります。

・申込受付期間：通年

・配達外のエリア：離島

・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から2ヵ月程度