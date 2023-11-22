『ふるさと納税 飛騨市 【SAVE THE CAT HIDA PROJECT】飛騨の牛乳屋・牧成舎にゃんにゃん乳製品セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 21分に出品され03月17日 17時 21分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：冷蔵便
・提供元：牧成舎（飛騨市）
お申し込み・配送・その他
・発送時期：2023-11-22より順次発送 ※生産・天候・交通等の事情により遅れる場合があります。
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：離島
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から2ヵ月程度
ふるさと納税 日高川町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)3本セット(900ml×3本)(日高川町)
¥ 8400
ふるさと納税 古座川町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)2本とコーヒー牛乳1本の合計3本セット(古座川町)
¥ 8400
ふるさと納税 日高川町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)2本とコーヒー牛乳1本の合計3本セット(日高川町)
¥ 8400
ふるさと納税 新宮市 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)2本とコーヒー1本の合計3本セット(新宮市)
¥ 8400
ふるさと納税 新宮市 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)3本セット(900ml×3本)(新宮市)
¥ 8400
ふるさと納税 那智勝浦町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)3本セット(900ml×3本)
¥ 8400
ふるさと納税 那智勝浦町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)2本とコーヒー1本の合計3本セット
¥ 8400
ふるさと納税 印南町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)3本セット(900ml×3本)
¥ 8400
ふるさと納税 印南町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)2本とコーヒー1本の合計3本セット
¥ 8400
ふるさと納税 由良町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)2本とコーヒー1本セット
¥ 8400
ふるさと納税 由良町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)3本セット(900ml×3本)
¥ 8400
ふるさと納税 上富田町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)2本とコーヒー1本セット(上富田町)
¥ 8400
ふるさと納税 上富田町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)3本セット(900ml×3本) (上富田町)
¥ 8400
ふるさと納税 北海道なかしべつヨーグルトセット 北海道中標津町
¥ 8400
ふるさと納税 和歌山市 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)2本とコーヒー1本の合計3本セット【和歌山市】
¥ 8400
ふるさと納税 和歌山市 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)3本セット(900ml×3本) 【和歌山市】
¥ 8400
ふるさと納税 美浜町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)2本とコーヒー1本の合計3本セット【美浜町】
¥ 8400
ふるさと納税 美浜町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)3本セット(900ml×3本) 【美浜町】
¥ 8400
落札価格8400円
395 入札履歴
終了
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