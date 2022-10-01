『ふるさと納税 南魚沼市 八海山 米焼酎 よろしく千萬あるべし720ml 2本セット【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 03時 59分に出品され03月15日 03時 59分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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・提供元：新潟の地酒 たいせいや



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