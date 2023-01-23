『ふるさと納税 ＜香味焙煎＞＜糖類0＞ の ザ・コーヒー酒 『新黒(シンクロ)』焙煎した 珈琲豆 と 焙煎麦焼酎 を合わせました 福岡県大刀洗町【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 18時 21分に出品され04月17日 18時 21分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

【珈琲酒】「新黒(しんくろ)」25度：720ml×1



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タイプ：【常温】