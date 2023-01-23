『ふるさと納税 ＜香味焙煎＞＜糖類0＞ の ザ・コーヒー酒 『新黒(シンクロ)』焙煎した 珈琲豆 と 焙煎麦焼酎 を合わせました 福岡県大刀洗町【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 18時 21分に出品され04月17日 18時 21分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
【珈琲酒】「新黒(しんくろ)」25度：720ml×1
配送について
決済から30営業日を目安に発送予定
年末年始は決済確認後、60日以内を目安に発送予定
※発送状況により多少前後する場合がございますので、予めご了承ください。
タイプ：【常温】
ふるさと納税 鹿児島市 七窪1800ml×1本
¥ 8400
ふるさと納税 徳之島町 《蔵元直送便》本格黒糖焼酎 奄美30度パック1800ml×2本
¥ 8400
送料無料 金箔入り オリジナルラベル 金箔入麦焼酎 1800ml 名入れ 名前入れ ギフト 贈り物 プレゼント 父の日 還暦祝い 退職祝い
¥ 8400
ふるさと納税 A2-018 鹿児島本格芋焼酎「明るい農村」1800ml(一升瓶)【赤塚屋百貨店】 鹿児島県霧島市
¥ 8400
佐藤黒 佐藤白 佐藤麦 焼酎 飲み比べセット 720ml 3本 化粧箱入り 【送料無料】沖縄は別途1，000円いただきます。
¥ 8400
ふるさと納税 薩摩川内市 芋焼酎『六代目百合(25度)』1800ml AS-2017
¥ 8400
一度は飲んでおきたい 伊佐美 佐藤白 1800ml 焼酎2本セット
¥ 8400
焼酎 芋 八幡 かまわぬ 八重桜 35度1800ml 原酒 3本セット ギフト包装は無理となります
¥ 8400
ふるさと納税 【利酒師厳選】八海山 ・雪男 本格米焼酎 2本セット 新潟県南魚沼市
¥ 8400
ふるさと納税 鹿児島県 屋久島町 【屋久島限定】水ノ森720ml・屋久の島900ml 2本セット＜本坊酒造 屋久島伝承蔵＞【焼酎 芋焼酎 本格焼酎 本格芋焼酎 お酒 地…
¥ 8400
焼酎 はちまん ろかせず 蔵純粋 八重桜 ３５度芋焼酎 1800ml3本セット ギフト包装は出来ません
¥ 8400
ふるさと納税 由布市 【ゆふの蔵元直送】湯布院をご自宅に。地産麦焼酎 3本セット
¥ 8400
琉球泡盛 久米仙30度(グリーンボトル) 紙パック1.8L×6本
¥ 8400
ふるさと納税 鹿児島県 天城町 【鹿児島県天城町】奄美黒糖焼酎 島のナポレオン 祝いボトル 900ml×2本セット 黒糖 焼酎 酒 記念 祝い A-26-N
¥ 8400
ふるさと納税 【鹿児島県天城町】奄美黒糖焼酎 島のナポレオン 祝いボトル 900ml×2本セット 黒糖 焼酎 酒 記念 祝い 鹿児島県天城町
¥ 8400
ふるさと納税 人吉市 全国酒類コンクール第1位「彩葉」・国税局酒類鑑評会優等賞受賞「深野蔵」各720mlx1本セット
¥ 8400
ふるさと納税 長島町 【まるじゅ本舗】長島町『だいやめセット(だんだん)』
¥ 8400
ふるさと納税 長島町 【まるじゅ本舗】長島町『だいやめセット(島美人)』
¥ 8400
落札価格8400円
215 入札履歴
終了
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