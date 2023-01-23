『ふるさと納税 長野県 池田町 ＜飲み比べ5本セット＞大雪渓 雪だより五重奏 300mlx5 [大雪渓酒造 長野県 池田町 48110531]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 14分に出品され03月12日 14時 14分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

内容量／製造地

大雪渓 上撰 300ml

大雪渓 特別純米酒 300ml

大雪渓 純米吟醸 300ml

大雪渓 純米にごり酒 300ml

大雪渓 蔵出し原酒 300ml

製造地:長野県北安曇郡池田町



原材料

上撰:米(国産)、米麹(長野県産米)、醸造アルコール

特別純米酒:米(長野県産)、米麹(長野県産米)

純米吟醸:米(長野県産)、米麹(長野県産米)

純米にごり酒:米(国産)、米麹(国産米)

蔵出し原酒:米(国産米)、米麹(長野県産米)、醸造アルコール



発送期日

決済確認から1ヶ月程度

※寄附申込がお盆・連休前後の場合や寄附申込が集中した場合は、お届けまでお待たせすることがございます。

※離島にはお届けできません。



配送

常温 別送



申込期日

通年



事業者

大雪渓酒造株式会社



申込条件

何度も申し込み可