『ふるさと納税 長野県 池田町 ＜飲み比べ5本セット＞大雪渓 雪だより五重奏 300mlx5 [大雪渓酒造 長野県 池田町 48110531]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 14分に出品され03月12日 14時 14分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
内容量／製造地
大雪渓 上撰 300ml
大雪渓 特別純米酒 300ml
大雪渓 純米吟醸 300ml
大雪渓 純米にごり酒 300ml
大雪渓 蔵出し原酒 300ml
製造地:長野県北安曇郡池田町
原材料
上撰:米(国産)、米麹(長野県産米)、醸造アルコール
特別純米酒:米(長野県産)、米麹(長野県産米)
純米吟醸:米(長野県産)、米麹(長野県産米)
純米にごり酒:米(国産)、米麹(国産米)
蔵出し原酒:米(国産米)、米麹(長野県産米)、醸造アルコール
発送期日
決済確認から1ヶ月程度
※寄附申込がお盆・連休前後の場合や寄附申込が集中した場合は、お届けまでお待たせすることがございます。
※離島にはお届けできません。
配送
常温 別送
申込期日
通年
事業者
大雪渓酒造株式会社
申込条件
何度も申し込み可
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¥ 8400
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¥ 8400
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¥ 8400
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¥ 8400
落札価格8400円
854 入札履歴
終了
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