『チャミスル 360ml ×40本 2ケース 韓国焼酎 アルコール16.5% ※最大サイズにつき同梱不可。【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 00時 49分に出品され04月04日 00時 49分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：チャミスル fresh

内容量：360ml×40本



度数：16.5

原産国：韓国

保存方法：直射日光を避け常温または冷蔵保存してください。

商品内容：竹炭を使用し、4回のろ過作業を重ねて、極限まで不純物を取り除きました。 すっきりとしたキレイな味わいとまろやかな後味が特長で、キンキンに冷やしておちょこでストレ ートはもちろん、まろやかな味わいになるロックでもお楽しみいただけます。



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