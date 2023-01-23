『日蓮宗 女性用 星月菩提 瑪瑙仕立 8寸 数珠 念珠 本式念珠【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 19時 04分に出品され04月09日 19時 04分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
《サイズ》【主珠】星月菩提樹『108珠』（5mm）
【親珠】瑪瑙（12mm）
【四天珠】瑪瑙（3mm）
《付属品》専用桐箱付
京職人の手づくりタグ付
数珠 念珠 本つげ 浄土宗用 男性用
¥ 8308
千糸繍院 真正印度(インド)白檀(ビャクダン/サンダルウッド） ブレスレット/腕輪念珠・数珠 16mm丸珠 4サイズ (L/14珠)
¥ 8305
京仏壇はやし 数珠 真言宗 尺二 紫檀 瑪瑙 (めのう) 入り (男性用) 正式 本式 数珠袋セット SM-031 京都 念珠
¥ 8303
京仏壇はやし 数珠 真言宗 尺二 黒檀 虎目石入り (男性用) 正式 本式 タイガーアイ 数珠袋セット SM-029 京都 念珠
¥ 8303
京仏壇はやし 数珠 臨済宗 素挽縞黒檀 青虎眼入り (男性用) 正式 本式 数珠袋セット SM-080 京都 念珠
¥ 8292
念珠掛け青銅色 蓮づくり 蓮造りじゅずかけ念珠台置台掛け台仏具 仏具用品 仏事用品 飾り台 台 かけ台 ディスプレイ 数珠台 横置き 据え置
¥ 8278
念珠掛け亜鉛合金製 蓮華じゅずかけ念珠台置台掛け台仏具 仏具用品 仏事用品 飾り台 台 かけ台 ディスプレイ 数珠台 横置き 据え置き
¥ 8278
腕輪 幕末志士ブレスレット（家紋入） 江戸無血開城 勝海舟 黒オニキス 黒縞メノウ ヘマタイト 水晶
¥ 8278
腕輪 幕末志士ブレスレット（家紋入） 早逝の天才剣士 沖田総司 青トラメ 水晶
¥ 8278
腕輪 幕末志士ブレスレット（家紋入） 陸援隊隊長 中岡慎太郎 茶水晶 水晶
¥ 8278
腕輪 幕末志士ブレスレット（家紋入） おもしろき事もなき世をおもしろく 高杉晋作 水晶 黒オニキス
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腕輪 幕末志士ブレスレット（家紋入） 龍馬の妻 楢崎龍 水晶 ローズクォーツ ロードナイト
¥ 8278
腕輪 幕末志士ブレスレット（家紋入） ザ・ラスト・サムライ 土方歳三 赤トラメ 水晶
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腕輪 幕末志士ブレスレット（家紋入） 新撰組組長 近藤勇 トラメ 水晶
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腕輪 幕末志士ブレスレット（家紋入） 維新の元勲 桂小五郎 青トラメ 紫金石 水晶
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腕輪 幕末志士ブレスレット（家紋入） 薩摩の英雄 西郷隆盛 トラメ 茶水晶 水晶
¥ 8278
腕輪 幕末志士ブレスレット（家紋入） 幕末の風雲児 坂本竜馬 黒オニキス 水晶
¥ 8278
京仏壇はやし 数珠 八宗用 (八宗兼用) 本水晶 ローズクォーツ入り (女性用) 正式 本式 数珠袋セット SW-082 京都 念珠
¥ 8251
落札価格8400円
247 入札履歴
終了
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