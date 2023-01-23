『日蓮宗 女性用 星月菩提 瑪瑙仕立 8寸 数珠 念珠 本式念珠【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 19時 04分に出品され04月09日 19時 04分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 《サイズ》【主珠】星月菩提樹『108珠』（5mm）

【親珠】瑪瑙（12mm）

【四天珠】瑪瑙（3mm）

《付属品》専用桐箱付

京職人の手づくりタグ付