『ふるさと納税 泉大津市 アメリカ産 超長綿 ふわふわ フェイスタオル 2枚組 ホワイト色【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 10時 58分に出品され04月16日 10時 58分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：通常
・提供元：大津毛織（泉大津市） タオル
お申し込み・配送・その他
・発送時期：お申込みから3週間程度でお届け
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度
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落札価格8400円
176 入札履歴
終了
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