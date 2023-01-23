『ふるさと納税 泉大津市 アメリカ産 超長綿 ふわふわ フェイスタオル 2枚組 ホワイト色【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 10時 58分に出品され04月16日 10時 58分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・配送種別：通常

・提供元：大津毛織（泉大津市） タオル



お申し込み・配送・その他

・発送時期：お申込みから3週間程度でお届け

・申込受付期間：通年

・配達外のエリア：

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カテゴリ キッチン、日用品、文具

タオル タグ ふるさと納税

泉大津市

アメリカ産 超長綿 ふわふわ フェイスタオル 2枚組 ホワイト色